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20 октября, 14:40
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Сегодня слушатели «Калмыцкого института переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» прошли практическое занятие на базе одного их ведущих племенных предприятий Пик плюс

Сегодня слушатели «Калмыцкого института переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» прошли практическое занятие на базе одного их ведущих племенных предприятий Пик плюс

Здесь фермеры Малодербетовского, Октябрьского, Целинного районов, а также молодые сотрудники профильного ведомства, приняли участие в бонитировке племенного поголовья КРС, то есть, давали оценку племенным и продуктивным качествам коров и молодняка по комплексу признаков. Мероприятие прошло под руководством кандидата сельскохозяйственных наук Василия Баринова.

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