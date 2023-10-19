Сегодня слушатели «Калмыцкого института переподготовки и повышения квалификации кадров АПК» прошли практическое занятие на базе одного их ведущих племенных предприятий Пик плюс

Здесь фермеры Малодербетовского, Октябрьского, Целинного районов, а также молодые сотрудники профильного ведомства, приняли участие в бонитировке племенного поголовья КРС, то есть, давали оценку племенным и продуктивным качествам коров и молодняка по комплексу признаков. Мероприятие прошло под руководством кандидата сельскохозяйственных наук Василия Баринова.