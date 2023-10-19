Названы победители фестиваля телевизионных передач и фильмов «Берега»

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В Тарусе Калужской области завершился XVIII ежегодный фестиваль телевизионных передач и фильмов «Берега». Фестиваль проводят с 2004 года. Сейчас он стал всероссийским. В этом году жюри оценивало около 500 работ. Это сюжеты, очерки, документальные фильмы и спецрепортажи о проблемах и успехах, природных красотах и культурном многообразии народов России.

Участие в фестивале приняли 50 отечественных телекомпаний и независимых авторов из Ямала, Архангельска, Дальнего Востока, Забайкалья, Карелии, Северного и Южного Кавказа.

С приветственным словом к участникам обратился заместитель генерального директора ВГТРК, председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов. Он отметил, особую задачу, которую выполняют региональные журналисты.

«Вы несете такую замечательную миссию, выполняете правильную задачу — популяризируете и рассказываете о великих наших деятелях культуры прежнего, настоящего и уже заглядываете в будущее. Тем самым побуждаете творческую молодежь творить, развиваться и развивать культуру нашей великой страны. Мы много говорим о воспитании чувства патриотизма, любви к Родине, но вы делаете замечательное дело, очень благодарное, нужное, потому что таким образом вы воспитываете в людях чувство гордости за свою великую страну», — отметил Рифат Сабитов.

В финал вышли 32 работы. В номинации «Лучший репортаж» победил коллектив из Иваново. «Лучшей программой» названа передача ГТРК «Мордовия» «Когда деревья были молодыми».

Помимо журналистского мастерства оценивалась операторская работа. Победителем стал Денис Артеменко из Смоленска. А коллектив ГТРК «Самара» взяли первый приз за документальный фильм «Филиппыч». Кроме этого ещё 8 работ получили призы в специальных номинациях.

Главную награду — Гран-при фестиваля «Берега» присудили нашим коллегам с ГТРК «Кузбасс». На фестиваль они представили спецрепортаж «Гусли», главный герой которого переоборудовал собственный гараж в мастерскую по изготовлению старинных струнных инструментов.