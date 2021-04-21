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20 мая, 10:03
НовостиСпорт

«Быстрее, выше, сильнее». В Элисте продолжается республиканский этап Президентских спортивных игр

«Быстрее, выше, сильнее». В Элисте продолжается республиканский этап Президентских спортивных игр

 Они продлятся до 21 мая. Сегодня с девяти утра спортсмены вышли на волейбольную площадку. А накануне определились победители в шведской эстафете среди юношей и девушек. Это комплекс забегов на 100, 200, 400 и 800 метров.

Первое место заняли ребята из элистинской школы №12. Также они являются лидером всех состязаний по итогам двух дней, в том числе по стритболу и настольному теннису. И претендуют на звание лучших в многоборье. А всего команд восемь.

 

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