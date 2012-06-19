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5 февраля, 11:15
НовостиОбразование

Сегодня школьники проверяют свои знания по математике

Сегодня школьники проверяют свои знания по математике

В элистинской школе номер 18 соберутся знатоки этого предмета, они будут состязаться в рамках республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников. 

 Всего предусмотрены площадки на базе девяти общеобразовательных учреждений с учетом всех санитарных требований. Все участники распределены по группам. На региональном этапе призерам положены дипломы и премия, на федеральном – право поступления в выбранные ВУЗы. Олимпиада проходит по системе ЕГЭ.  

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