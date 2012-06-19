Сегодня школьники проверяют свои знания по математике

В элистинской школе номер 18 соберутся знатоки этого предмета, они будут состязаться в рамках республиканского этапа Всероссийской олимпиады школьников.

Всего предусмотрены площадки на базе девяти общеобразовательных учреждений с учетом всех санитарных требований. Все участники распределены по группам. На региональном этапе призерам положены дипломы и премия, на федеральном – право поступления в выбранные ВУЗы. Олимпиада проходит по системе ЕГЭ.