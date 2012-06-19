В регионе произошли значительные положительные изменения в сравнении с предыдущими годами

Такое мнение высказал на встрече с Главой Калмыкии Бату Хасиковым руководитель Федеральной службы по надзору в сфере транспорта Виктор Басаргин, в частности, в сфере сохранности автомобильных дорог. Сейчас в регионе ведется работа по улучшению технической базы. Во взаимодействии с Южным межрегиональным управлением Ространснадзора контролируется проезд тяжеловесного транспорта. Отремонтировано дорожное полотно под динамическими весами и на контрольных площадках двух стационарных пунктов. На автодорогах Яшкуль-Комсомольск-Артезиан и «Элиста-Арзгир-Минеральные воды».

По нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» в 2021 году запланирована установка трех автоматических пунктов весогабаритного контроля. А на трассах с большим трафиком будут проводиться рейдовые мероприятия по межрегиональным регулярным перевозкам. Затронули и совершенствование транспортного обслуживания, в том числе системе пассажирских перевозок общественным транспортом.