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4 февраля, 09:54
НовостиCOVID-19

Число выздоровевших после коронавируса продолжает расти

Число выздоровевших после коронавируса продолжает расти

Сегодня соответствующую справку получили 239 человек. Новых случаев заражения - 73. За весь период инфицированы 17 тысяч 784 жителя региона. Теперь уже свыше 91 процента из них смогли побороть болезнь. С каждым днем эта цифра увеличивается.

 По данным оперштаба, жизни еще двоих пациентов унес коварный вирус. Всего летальных исходов 262. Сейчас в госпиталях лечатся 747 пациентов. 511 – в городских, остальные – в районных. В тяжелом состоянии 27 больных, в том числе 18 – на аппарате ИВЛ.

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