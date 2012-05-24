Число выздоровевших после коронавируса продолжает расти

Сегодня соответствующую справку получили 239 человек. Новых случаев заражения - 73. За весь период инфицированы 17 тысяч 784 жителя региона. Теперь уже свыше 91 процента из них смогли побороть болезнь. С каждым днем эта цифра увеличивается.

По данным оперштаба, жизни еще двоих пациентов унес коварный вирус. Всего летальных исходов 262. Сейчас в госпиталях лечатся 747 пациентов. 511 – в городских, остальные – в районных. В тяжелом состоянии 27 больных, в том числе 18 – на аппарате ИВЛ.