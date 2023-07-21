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24 июля, 08:30
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На землях лесного фонда в границах территории Республики будет ограничено пребывание граждан в лесах и въезд

На землях лесного фонда в границах территории Республики будет ограничено пребывание граждан в лесах и въезд

Сегодня в связи с установлением высокой пожарной опасности 4-5 класса, на землях лесного фонда в границах территории Республики будет ограничено пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств. Об этом нам сообщили в пресс-службе Минприроды республики.

Кроме того, до 12 августа запрещается разжигание на землях лесного фонда костров, мангалов, сжигание бытовых и промышленных отходов, травы на земельных участках, примыкающих к лесам, хозяйственным постройкам и сооружениям, а также использование автотранспорта с неисправной системой питания двигателя.

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