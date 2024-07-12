Сегодня предприниматели Калмыкии могут подать заявку на получение субсидии для возмещения части затрат на уплату страховых взносов за своих работников

Такая мера поддержки предусмотрена с целью создания новых рабочих мест и сохранения уже имеющихся до окончания соглашения, которое заключается на 5 лет. За это время в среднем возмещается 45% страховых выплат. Данная помощь действует в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики.

Прием заявок на субсидии продлится до 15 августа.