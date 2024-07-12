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15 июля, 07:49
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Сегодня предприниматели Калмыкии могут подать заявку на получение субсидии для возмещения части затрат на уплату страховых взносов за своих работников

Сегодня предприниматели Калмыкии могут подать заявку на получение субсидии для возмещения части затрат на уплату страховых взносов за своих работников

Такая мера поддержки предусмотрена с целью создания новых рабочих мест и сохранения уже имеющихся до окончания соглашения, которое заключается на 5 лет. За это время в среднем возмещается 45% страховых выплат. Данная помощь действует в рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Республики.

Прием заявок на субсидии продлится до 15 августа.

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