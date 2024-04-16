Сегодня семьи из Калмыкии примут участие в полуфинале конкурса «Это у нас семейное»

Он пройдет в Ростове-на-Дону. Степной регион будут представлять Эренценовы и Корниенко из Элисты, Каункаевы из Кетченеровского района и Панасенко из Сарпинского района. Они будут соревноваться в интеллектуальных, спортивных, творческих заданиях, а также смогут поучаствовать в дискуссиях, мастер-классах и играх.

А главное, родители и дети должны слаженно работать в команде. Это и станет ключом к победе.