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18 апреля, 05:11
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Сегодня семьи из Калмыкии примут участие в полуфинале конкурса «Это у нас семейное»

Сегодня семьи из Калмыкии примут участие в полуфинале конкурса «Это у нас семейное»

Он пройдет в Ростове-на-Дону. Степной регион будут представлять Эренценовы и Корниенко из Элисты, Каункаевы из Кетченеровского района и Панасенко из Сарпинского района. Они будут соревноваться в интеллектуальных, спортивных, творческих заданиях, а также смогут поучаствовать в дискуссиях, мастер-классах и играх.

А главное, родители и дети должны слаженно работать в команде. Это и станет ключом к победе.

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