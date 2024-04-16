В Калмыкии проходит Акция «Сад семьи»

Сегодня к ней присоединилась столичная школа номер три. На территории нового корпуса посадили 19 кустов клена. Именно столько семей в ней приняли участие. Возле каждого дерева установили таблички с фамилией. «Это прекрасная идея. Провели время с пользой и на свежем воздухе», - отметила Ирина Корнякова, которая пришла поддержать внука.

А инициатива проведения акции принадлежит региональному ресурсному центру «Навигаторы детства». Его представители – это советники директоров школ по воспитанию.