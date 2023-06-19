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21 июня, 14:09
Новости

Сегодня калмыцкие спортсмены возвращаются домой из Минска

Сегодня калмыцкие спортсмены возвращаются домой из Минска

Там проходил Кубок мира по панкратиону. Они заняли призовые места. Тамерлан Набиев выиграл золото, выполнив норматив « Мастера спорта международного класса. Также первые места заняли Александр Нюдюльчиев, Баир Урубжуров и Магомед-Расул Зубаиров. И еще трое спортсменов стали обладателями серебряных медалей. Впереди у ребят очередные состязания, где они должны достойно представить степную республику.

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