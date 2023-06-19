Сегодня калмыцкие спортсмены возвращаются домой из Минска

Там проходил Кубок мира по панкратиону. Они заняли призовые места. Тамерлан Набиев выиграл золото, выполнив норматив « Мастера спорта международного класса. Также первые места заняли Александр Нюдюльчиев, Баир Урубжуров и Магомед-Расул Зубаиров. И еще трое спортсменов стали обладателями серебряных медалей. Впереди у ребят очередные состязания, где они должны достойно представить степную республику.