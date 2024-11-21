Сегодня самый трогательный праздник - День матери.

Он касается всех и каждого. Первыми спешат поздравить мам с самым светлым и добрым праздником на свете, конечно, дети. Именно от мамы зависит, какие моральные уроки получит человек в детстве, какие ценности станут для него наиболее важными и какое будущее он построит.

В преддверии праздника в Большом зале заседания Правительства чествовали многодетные семьи. Со сцены звучали теплые слова благодарности ко всем мамам - хранительницам семейного очага. От имени главы республики Бату Хасикова приветственный адрес зачитала Председатель Правительства Гиляна Босхомджиева.