Рифат Сабитов принял участие в церемония вручения премии имени Эдуарда Сагалаева

В театре «У Никитских ворот» в Москве состоялась церемония вручения премии имени Эдуарда Сагалаева. Творческий конкурс проходил в рамках фестиваля социально значимых телепрограмм и телефильмов «Герой нашего времени». Масштабное событие было организовано НАТ при финансовой поддержке Минцифры России.

Вручение премий проводится для привлечения внимания телевизионных компаний и организаций, производящих ТВ-контент, к созданию программ и фильмов, пропагандирующих подлинные человеческие ценности.

В творческом конкурсе принимали участие федеральные и региональные телекомпании, продюсерские центры, авторы журналистских материалов, режиссеры.

В этом году на соискание престижной премии было подано 285 заявок, в том числе 223 от региональных телеканалов и 62 — от федеральных. Жюри оценивало телевизионные проекты по 8-ти номинациям.

В состав жюри вошёл заместитель Генерального директора — руководитель Регионального департамента ВГТРК, заместитель председателя Общественного совета при Минцифры России, председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Рифат Сабитов. Он вручил призы лауреатам в номинации «PRO Добро — Лучшая социальная акция телеканала» (лауреатами в этой номинации стали: документальный проект ТВ-3 «Вернувшиеся» (5 сезон) и телеканал «Z Юнион» (ДНР), представивший фильм «От медикаментов до средств личной гигиены: беженцы из Очеретино получили гуманитарную помощь от журналиста ТК «Юнион»).

Кроме того, Рифат Сабитов вручил спецприз авторам благотворительного проекта «Хоспис» (телеканал «Домашний»)

Также спецпризом была отмечена работа, подготовленная ГТРК «Самара» — «Золото жигулей».

Обладателем Гран-при творческого конкурса стал известный деятель советского и российского телевидения Валентин Лазуткин.