35 молодых активистов из Калмыкии принимают участие во всероссийском слете студенческих отрядов, который проходит с 22 по 24 ноября в Москве.
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Это событие объединило молодежь со всей страны и стало важной вехой в истории Российских студенческих отрядов, отмечающих 65 лет своего существования и 20 лет с момента официального учреждения движения.
Открытие слета прошло в Кремле. В программе слета - пять ключевых программ: спорт, работа с ветеранами, деловая программа, творческая деятельность и профессиональная подготовка.
Команда из Республики Калмыкия активно участвует в спортивных соревнованиях, представляя Южный федеральный округ.
Наши делегаты полны энтузиазма.
Фото: Правительство Республики Калмыкия