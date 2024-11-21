35 молодых активистов из Калмыкии принимают участие во всероссийском слете студенческих отрядов, который проходит с 22 по 24 ноября в Москве.

Это событие объединило молодежь со всей страны и стало важной вехой в истории Российских студенческих отрядов, отмечающих 65 лет своего существования и 20 лет с момента официального учреждения движения.

Открытие слета прошло в Кремле. В программе слета - пять ключевых программ: спорт, работа с ветеранами, деловая программа, творческая деятельность и профессиональная подготовка.

Команда из Республики Калмыкия активно участвует в спортивных соревнованиях, представляя Южный федеральный округ.

Наши делегаты полны энтузиазма.

Фото: Правительство Республики Калмыкия