Сегодня – самый счастливый день для 64-х элистинцев

Они первыми получат ключи от квартир в доме по улице Некрасова, который построен в рамках программы Переселение граждан из аварийного жилья. Это часть целевого национального проекта. После торжественной церемонии без пяти минут новоселы смогут осмотреть свои владения. В каждой квартире: автономное отопление, газовые приборы, межкомнатные двери, колерованные стены, натяжные потолки, напольное покрытие, сантехника. Все это увидит и наша съемочная группа. Подробности расскажем в дневном выпуске.