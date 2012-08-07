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11 февраля, 13:48
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Сегодня – самый счастливый день для 64-х элистинцев

Сегодня – самый счастливый день для 64-х элистинцев

Они первыми получат ключи от квартир в доме по улице Некрасова, который построен в рамках программы Переселение граждан из аварийного жилья. Это часть целевого национального проекта. После торжественной церемонии без пяти минут новоселы смогут осмотреть свои владения. В каждой квартире: автономное отопление, газовые приборы, межкомнатные двери, колерованные стены, натяжные потолки, напольное покрытие, сантехника. Все это увидит и наша съемочная группа. Подробности расскажем в дневном выпуске.

 Смотрите наши видео на YouTube!
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