Калмыкия на пороге Цаган-Сара

Сегодня в 30-й лунный день состоится обряд отвращения препятствий через сутру сердца. Во время его проведения в предыдущие годы в хуруле проводился ритуал избавления от всего негативного с помощью теста. Но в этом году в связи с пандемией будет организовано только чтение специальных сутр. В день Цаган Сар каждый житель может посмотреть трансляцию и молиться вместе со священнослужителями онлайн. Сама пятница начнется с торжественного подношения торма Палден Лхамо. Традиционный молебен по усопшим в этот раз переносен на субботу 14 часов.

Еще раз напоминаем, все ритуалы, включая праздничные, пройдут в режиме онлайн.