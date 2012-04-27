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11 февраля, 13:53
НовостиЗдравоохранение

На вооружении врачей ресбольницы - новое оборудование для больных с инсультами и инфарктами

На вооружении врачей ресбольницы - новое оборудование для больных с инсультами и инфарктами

В помощь пациентам.

На вооружении врачей ресбольницы - новое оборудование для больных с инсультами и инфарктами. В рамках нацпроекта «Здравоохранение» поступило более 50 единиц. В связи с пандемией медтехника не использовалась в полном объеме. Но на днях частично возобновили плановую госпитализацию и запустили оборудование в эксплуатацию. Его будут использовать в разных отделениях, в том числе в приёмном покое и реанимации. Есть передвижные и портативные аппараты, позволяющие быстро взять небольшой чемодан и отправиться на экстренный вызов в любое помещение ресбольницы.

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