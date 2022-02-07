Самый нежный праздник весны – 8 Марта

А это хороший повод поздравить мам, сестер, бабушек. В этот день мужчины стараются оградить их от домашних хлопот и не скупятся на комплименты. Многие женщины заслуживают их, умело совмещая и работу, и семью, как героиня нашего сюжета.

У Ларисы Коченковой очередной процесс. По словам судьи, каждое заседание требует большой эмоциональной отдачи. В производстве немало дел, касающихся семейных конфликтов, когда близкие люди не могут найти общий язык, прийти к компромиссу. Естественно, это вызывает огорчение. По-женски хочется помочь каждому, кто оказался в зале суда, продолжает Коченкова. Но во всех случаях, решение принимается только в рамках закона. Помогает в этом и 28-летний опыт работы судьей.

Лариса Коченкова еще и возглавляет судебную коллегию по гражданским делам Верховного Суда Калмыкии, она же – заместитель председателя совета судей региона, состоящего почти на 40 процентов из женщин. В его компетенции – решение наиболее важных для судейского сообщества вопросов.

Кроме того, совет судей взял шефство над Республиканским комплексным центром социального обслуживания населения. Под его опекой семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Судьи также принимают активное участие в благотворительных акциях.

Не остаются в стороне, когда объявляются различные акции на уровне села, города, региона или страны. Ежегодно участвуют в закладке Сада Памяти. Уже высажена целая роща в нескольких километрах от калмыцкой столицы. Судьи также выступили инициаторами конкурсов рисунков среди детей, приуроченных к памятным датам.

И таких женщин, как Лариса Коченкова, которые умело совмещают работу и семейные заботы, в регионе немало. Со всеми обязанностями они не только справляются, а делают все качественно и, по-женски, основательно.