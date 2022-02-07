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8 марта, 11:00
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Цветы от судебных приставов

Цветы от судебных приставов

В преддверии Международного женского дня, сотрудники Службы судебных приставов поздравили прекрасных посетительниц Управления.

В рамках Всероссийской акции «Вам, любимые!», в ходе личного приема граждан,  судебные приставы Калмыкии приветствовали милых дам с добрыми пожеланиями,  а также дарили им букеты весенних цветов.

Также сотрудники ведомства познакомили с интернет-сервисом «Банк данных исполнительных производств» и мобильным приложением «ФССП», ответили на вопросы, касающиеся исполнительного производства.

Женщины были приятно удивлены, они поблагодарили представителей закона за неожиданный сюрприз и поздравления.

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