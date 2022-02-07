Цветы от судебных приставов
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В преддверии Международного женского дня, сотрудники Службы судебных приставов поздравили прекрасных посетительниц Управления.
В рамках Всероссийской акции «Вам, любимые!», в ходе личного приема граждан, судебные приставы Калмыкии приветствовали милых дам с добрыми пожеланиями, а также дарили им букеты весенних цветов.
Также сотрудники ведомства познакомили с интернет-сервисом «Банк данных исполнительных производств» и мобильным приложением «ФССП», ответили на вопросы, касающиеся исполнительного производства.
Женщины были приятно удивлены, они поблагодарили представителей закона за неожиданный сюрприз и поздравления.