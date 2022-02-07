«Дело науки – служить людям». Свой 85-летний юбилей отмечает - доктор филологических наук, профессор КалмГУ Петр Биткеев

«Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», «Заслуженный деятель науки Республики Калмыкия», член Союза журналистов Российской Федерации и не только. Он всегда активно занимается общественной деятельностью, содействует развитию науки, образования и культуры в республике.

Петр Цеденович родился 8 марта 1937 года в поселке Овата. В возрасте 6 лет он был репрессирован и депортирован в Сибирь вместе с семьей и всем калмыцким народом. В Омской области закончил обучение в школе, затем получил среднее образование. В1957 году поступил в Ленинградский госуниверситет, на Восточный факультет. По окончании университета ему была присвоена специальность «востоковед-монголовед».

Во время председательства в Калмыцком научно-исследовательском институте языка он организовал отдел монголоведных исследований. После проведения ряда научно-организационных мероприятий именно он выступил инициатором обращения в Академию наук о переводе местного института в академическую систему. В 1993 году Петр Цеденович переведен в Калмыцкий госуниверситет на должность заведующего кафедрой калмыцкого языка, где работает по настоящее время, уже на протяжении 30 лет.