Стоимость минимального набора продуктов питания в Калмыкии увеличилась с начала года более чем на 12%

Такие данные приводит Астраханьстат. По данным ведомства, в денежном выражении этот показатель в июле составил 6 тысяч 164 рубля. Минимальный набор продуктов включает 33 наименования наиболее часто потребляемых гражданами.

Среди них: хлебные, мясные, рыбные, молочные продукты, а также овощи, фрукты. При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов РФ нормы потребления.