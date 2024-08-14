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15 августа, 15:03
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Стоимость минимального набора продуктов питания в Калмыкии увеличилась с начала года более чем на 12%

Стоимость минимального набора продуктов питания в Калмыкии увеличилась с начала года более чем на 12%

Такие данные приводит Астраханьстат. По данным ведомства, в денежном выражении этот показатель в июле составил 6 тысяч 164 рубля. Минимальный набор продуктов включает 33 наименования наиболее часто потребляемых гражданами.

Среди них: хлебные, мясные, рыбные, молочные продукты, а также овощи, фрукты. При исчислении стоимости набора используются средние цены по региону и единые для всех субъектов РФ нормы потребления.

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