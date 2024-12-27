В Элисте продолжится программа «Формирование комфортной городской среды» сообщил председатель Элистинского городского Собрания Максим Сорокин

- «В наступившем году – благоустроим площадь перед культурным центром «Родина». Локация выбрана самими элистинцами по итогам онлайн-голосования – как видите, активная гражданская позиция в прямом смысле помогает преобразить нашу любимую Элисту».

Как рассказал Максим Сорокин, выбор состоял из трех объектов. Голосование определило культурный центр «Родина». В этом году на выбор горожан выдвинуто снова три объекта. К голосованию элистинцев предлагаются площадь им. Аркадия Манджиева и площадь им. Тимофея Бембеева, также могут войти мемориальный комплекс «Исход и Возвращение», парк «Юбилейный» (вблизи базы МЧС), ротонда в первом микрорайоне, сквер у памятника «Хозяин степи» в седьмом микрорайоне, Колонский пруд с зеленой зоной, культурный комплекс «Пагода Семи дней», детская и спортивная площадки в поселке Геологический.

А сейчас муниципалитет готовит проект благоустройства нечетной стороны улицы Ленина от улицы Пушкина до улицы Пюрбеева – малые архитектурные формы, плиточное покрытие бульвара, зоны отдыха.