В эти дни, ровно 50 лет, как российский астроном Людмила Черных открытое ею небесное тело назвала в честь поэта Давида Кугультинова.

Звезда Кугультинова на небосклоне напоминает нам о жизни и деятельности истинного сына калмыцкого народа и страны.

В тот же год, 50 лет назад в московском издательстве вышли в свет книги поэта - «Разнотравье», «Зов апреля», «Сказки», поэма «Бунт разума» («Ухана буцлт»).

Умный, глубоко проницательный, философски настроенный Давид Никитич предвидел моменты, когда «И человеку смертному дано жить на земле, жить на земле, не зная смерти вечно». Эти строки он посвятил Самуилу Маршаку, но звезда «Кугультинов», как и его творчество, подтверждают имя поэта, сияющее вечно.