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17 января, 10:18
НовостиСобытиеКультура

«Готовим смену»

«Готовим смену»

Театр танца Калмыкии «Ойраты» проводит набор для обучения хореографии. Желающих посвятить себя сцене, немало. В ходе кастинга комиссия обращает внимание на физические данные претендентов. А главное, по словам врио директора Владимира Надбитова - это желание ребят научиться танцевать». Такая практика работы с юными талантами для «Ойратов» - не нова. А потому есть определенные результаты. К примеру, ребята, которые пришли два с половиной года назад, пополнив ряды профессионалов, представляют республику на международных, всероссийских конкурсах и оказываются в числе призеров и победителей .

О том, как проходит набор в прославленный ансамбль, подробно расскажем в дневных выпусках Вестей в 14:30.

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