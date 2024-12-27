«Готовим смену»

Театр танца Калмыкии «Ойраты» проводит набор для обучения хореографии. Желающих посвятить себя сцене, немало. В ходе кастинга комиссия обращает внимание на физические данные претендентов. А главное, по словам врио директора Владимира Надбитова - это желание ребят научиться танцевать». Такая практика работы с юными талантами для «Ойратов» - не нова. А потому есть определенные результаты. К примеру, ребята, которые пришли два с половиной года назад, пополнив ряды профессионалов, представляют республику на международных, всероссийских конкурсах и оказываются в числе призеров и победителей .

О том, как проходит набор в прославленный ансамбль, подробно расскажем в дневных выпусках Вестей в 14:30.