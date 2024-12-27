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17 января, 10:29
НовостиСобытиеРелигия

В Калмыкии православные готовятся встретить Крещение Господне.

В Калмыкии православные готовятся встретить Крещение Господне.

В Элисте и храмах республики пройдут торжественные богослужения и состоится таинство освящения воды.

Крещенская вода для православных это святыня. Крещенскую воду часто называют по-гречески - «Великая агиасма» - «Великая святыня». Эту воду берегут, хранят рядом с иконами. В ночь на Крещение вся вода в прудах, в реках становится святой, крещенской. Эта вода, считает церковь, дарует исцеление душевных и телесных болезней, отгоняет недобрые силы.

В Калмыкии обустроят 4 места для крещенских купаний: искусственный водоем в парке «Мелодия Каспия» в городе Лагань; православный приход «Рождества Пресвятой Богородицы» в Сарпинском районе; православный Храм в Приютненском районе; пруд «Школьный» в селе Яшалта.

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