В кинотеатрах страны сегодня завершается показ фильма "Сердце пармы"

Эпическая экшн-драма от режиссера Антона Мегердичева снята по одноименному роману-бестселлеру Алексея Иванова. Фильм о противостоянии двух миров – языческого Урала и христианской Руси.



События вышедшего на экраны фильма "Сердце пармы" разворачиваются в Перми Великой XV века. В центре истории – князь Михан, что был рожден в языческих таежных землях – там, где шаманы приносили кровавые жертвы, чтобы отогнать темных духов и сохранить равновесие.



Фото взято в свободном доступе.