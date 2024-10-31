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1 ноября, 13:35
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Сегодня Росгвардейцы из Калмыкии сыграли вничью в первом матче финальных соревнований Чемпионата России по мини-футболу

Сегодня Росгвардейцы из Калмыкии сыграли вничью в первом матче финальных соревнований Чемпионата России по мини-футболу

Он проходит в Сочи в формате 8х8. Победитель республиканской футбольной лиги в первом матче встретился с командой из Ярославской области. Игра закончилась со счетом 2:2, в нашей команде отличились Заур Парастаев и Джиргал Абеев. Завтра футболистам предстоит сыграть со сборной Дагестана. А в воскресенье состоятся стыковые матчи. Победителей определят 6-го ноября.

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