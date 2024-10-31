1 ноября, 17:42
 12 °C
105,52
97,02
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
1 ноября, 13:59
НовостиСобытие

Поздравления с юбилеем адресованы Геннадию Батырову

Поздравления с юбилеем адресованы Геннадию Батырову

Геннадий Батыров - известный и уважаемый в степном регионе человек, сегодня отмечает свой юбилей и принимает поздравления с присвоением звания "Почетный гражданин Республики Калмыкия".

Заслуженный работник народного хозяйства РК, Почетный энергетик России, член президиума Федерации армрестлинга РФ всю свою жизнь посвятил родному краю.

В 39 лет возглавил «КМК-64», 21 год работал генеральным директором, председателем совета директоров ОАО «Калмсельэлектросетьстрой». Электрификация в Калмыкии. Освоение новых проектов, жилищного строительства - все проходило под его руководством.

Геннадий Батыров много лет активно занимается благотворительностью. Его называют меценатом, политиком, основателем армрестлинга в Калмыкии.

Всероссийский турнир по армрестлингу «Кубок Дружбы» в Элисте – его инициатива, также, как и установка в столице памятника князю Тундутову.

Геннадий Батыров оказывает адресную помощь, поддерживает талантливых спортсменов республики, людей творческих профессий.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия