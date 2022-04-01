Сегодня Донецкая народная республика впервые отмечает годовщину в статусе признанного Россией суверенного государства

Жителей и Главу ДНР Дениса Пушилина с Днем республики поздравил глава региона Бату Хасиков.

Он отметил,в скором времени граждане Донецкой Народной Республики смогут вернуться к мирной жизни, духовно и культурно связанной с братской Россией, воспитывать детей, передавать им традиции и обычаи предков и, конечно, чтить всех, кто встал на защиту населения. И добавил, что воины России и ДНР бьются плечом к плечу, брат за брата, противостоят агрессии нацистов. «Для нас большая честь, что в Мариуполе появится улица уроженца Калмыкии – майора Андрея Кунакова, который освобождал этот город и погиб, спасая товарищей. А в Элисте увековечат имя Александра Захарченко, первого Главы Донецкой народной Республики, настоящего лидера, патриота, Героя ДНР и России» - заключил глава Калмыкии.