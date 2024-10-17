19 октября, 10:50
 6 °C
104,86
96,42
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
19 октября, 07:16
НовостиСобытиеЗдравоохранение

Сегодня республиканский онкологический диспансер проведет обследование женщин

Сегодня республиканский онкологический диспансер проведет обследование женщин

Там, предоставляется возможность пройти маммографию на ультрасовременном оборудовании. К Всероссийской акции «Розовая ленточка», посвященной борьбе с раком молочной железы, включились и другие медицинские учреждения Калмыкии. Провели прием врачи - гинекологи диагностического Центра ресбольницы. Как утверждают специалисты, для раннего выявления опасного заболевания как рак молочной железы, осмотр акушера – гинеколога обязателен.

Как отмечают специалисты, рак молочной железы среди злокачественных - занимает первое место. После 40 лет и с возрастом шансы увеличиваются, поэтому важно своевременно поставить диагноз. А для этого необходимо проходить диспансеризацию. Выявить патологию на ранней стадии поможет осмотр врачей гинекологов, онкологов, маммография и УЗИ молочных желез.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Пришло ли в ваш дом тепло?
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия