Сегодня республиканский онкологический диспансер проведет обследование женщин

Там, предоставляется возможность пройти маммографию на ультрасовременном оборудовании. К Всероссийской акции «Розовая ленточка», посвященной борьбе с раком молочной железы, включились и другие медицинские учреждения Калмыкии. Провели прием врачи - гинекологи диагностического Центра ресбольницы. Как утверждают специалисты, для раннего выявления опасного заболевания как рак молочной железы, осмотр акушера – гинеколога обязателен.

Как отмечают специалисты, рак молочной железы среди злокачественных - занимает первое место. После 40 лет и с возрастом шансы увеличиваются, поэтому важно своевременно поставить диагноз. А для этого необходимо проходить диспансеризацию. Выявить патологию на ранней стадии поможет осмотр врачей гинекологов, онкологов, маммография и УЗИ молочных желез.