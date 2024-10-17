Сегодня - день лицеиста. Именно 19 октября в 1811 году открылся Императорский Царскосельский лицей

В нем воспитывались Александр Пушкин и многие другие, прославившие Россию. А Элистинский лицей - это одно из лучших учреждений республики и страны. 19 октября в жизни Лицея – дата особая. Сегодня ученики 9-х классов проведут открытый урок «Дружба, как нравственный стержень сообщества избранных». Более чем за 30 лет из его стен вышли тысячи выпускников. Благодаря педагогам – основателям, он постоянно развивается и идёт в ногу со временем. Меняются поколения учителей, на смену первым выпускникам приходят новые и новые ребята. Но всех их навсегда скрепляет тот самый лицейский дух, который они потом несут по жизни.