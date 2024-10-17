В этом году на программу «Инициативное Бюджетирование» было выделено 17.5 миллионов рублей

На 2025-й будет направлено ещё больше - 24 миллиона рублей. Об этом шла речь на совещании, которое провел глава Элисты Максим Сорокин. По его словам, инициативу должны проявлять и сами горожане. Ведь эта программа - эффективный инструмент привести свои дворовые территории в порядок, установить детские площадки. Напомним, что на днях новая площадка, построенная по программе инициативного бюджетирования открылась в поселке Маныч.