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19 октября, 07:15
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В этом году на программу «Инициативное Бюджетирование» было выделено 17.5 миллионов рублей

В этом году на программу «Инициативное Бюджетирование» было выделено 17.5 миллионов рублей

На 2025-й будет направлено ещё больше - 24 миллиона рублей. Об этом шла речь на совещании, которое провел глава Элисты Максим Сорокин. По его словам, инициативу должны проявлять и сами горожане. Ведь эта программа - эффективный инструмент привести свои дворовые территории в порядок, установить детские площадки. Напомним, что на днях новая площадка, построенная по программе инициативного бюджетирования открылась в поселке Маныч.

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