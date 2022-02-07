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6 марта, 00:40
НовостиПамять

Бату Хасиков выразил соболезнования родным и близким сержанта ВС РФ Максима Медведева

Бату Хасиков выразил соболезнования родным и близким сержанта ВС РФ Максима Медведева

При проведении специальной военной операции по защите мирного населения Донецкой и Луганской Народных республик погиб наш земляк 33-летний сержант ВДВ Максим Владимирович Медведев.

Он родился в Городовиковском районе и, как многие жители Калмыкии, выбрал своей профессией военное дело.

 «Максим оставался верен присяге и Родине. Его имя навсегда останется в истории и списке наших героических земляков», — подчеркнул Бату Хасиков

У Максима Медведева остались супруга и маленькая дочка. Федеральный центр и республика окажут всю необходимую помощь семье Героя.

«Глубоко соболезную родным и близким. Скорблю вместе с ними и всеми жителями России и Калмыкии. Это общее горе. Мы будем вечно помнить павших героев, отдавших свою жизнь за мирное будущее нашей страны! Сәәни орнд төртхә», — выразил свои соболезнования Глава региона.

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