19 ноября, 12:49
Сегодня прокуратура Республики проведет единую «горячую линию» по вопросам защиты прав несовершеннолетних
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Мероприятие пройдет в преддверии Всероссийского дня правовой помощи детям. Он ежегодно отмечается 20 ноября.
В течение двух часов с 14:00 жители региона могут обратиться в надзорное ведомство и сообщить о любых фактах нарушений прав детей и подростков. Поступившая информация будет проверена - при наличии оснований последуют меры прокурорского реагирования.