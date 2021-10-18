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19 ноября, 12:49
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Сегодня прокуратура Республики проведет единую «горячую линию» по вопросам защиты прав несовершеннолетних

Сегодня прокуратура Республики проведет единую «горячую линию» по вопросам защиты прав несовершеннолетних

Мероприятие пройдет в преддверии Всероссийского дня правовой помощи детям. Он ежегодно отмечается 20 ноября.

В течение двух часов с 14:00 жители региона могут обратиться в надзорное ведомство и сообщить о любых фактах нарушений прав детей и подростков. Поступившая информация будет проверена - при наличии оснований последуют меры прокурорского реагирования.

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