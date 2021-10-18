Сегодня стартует обучение для работников строительных организаций

Оно проходит в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Желающие смогут получить востребованную специальность половину стоимости обучения оплатит государство. Оно же поможет освоить технологию информационного моделирования зданий, разработку проектной и исполнительной документации.

Стоит отметить, что со следующего года переход на цифровые технологии в строительстве станет обязательным условием для объектов государственного заказа. А потому, как прогнозируют эксперты, спрос на таких специалистов на рынке стремительно возрастет. Записаться на обучение можно на официальном сайте www.цифровыепрофесии.рф.

Принять участие в проекте могут граждане России старше 16 лет с дипломом о среднем профессиональном или высшем образовании.