Сегодня прокуратура Калмыкии организовала проверку по фактам роста цен на бензин и перебоями в его поставках, сообщила нам старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Эльзята Кубанова

Она проводится по результатам мониторинга СМИ и Интернет-ресурсов. «По предварительной информации, на ряде автозаправочных станций г. Элисты зафиксирован рост цен на бензин, а также перебои в поставке топлива. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Результаты проверки взяты руководителем надзорного ведомства на контроль, сообщила собеседница. Ранее, министерство экономики и торговли Калмыкии обратилось в региональное управление Федеральной антимонопольной службы в целях защиты интересов жителей и предотвращения роста цен на бензин. В сообщении исполняющего обязанности министра Андрея Чиджиева говорится, что в Элисте наблюдаются перебои с отпуском этого топлива.

«Мы обратились к компаниям-производителям с целью обеспечения поставок на их автозаправочные станции и местные АЗС», - добавил руководитель ведомства. Отмечается, что рост цен связан с ремонтом нефтеперерабатывающих заводов, что привело к временной нестабильности с поставками бензина на автозаправочных станциях в ряде регионов Юга России.

Сегодня сотрудники регионального управления ФАС провели проверку, результаты которой обнародуют на днях.