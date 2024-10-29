Сегодня проходит 11–ая внеочередная сессия Народного хурала

В ее повестке 16 вопросов. Ряд законопроектов, внесенных на обсуждение депутатов, уже приняты. В частности, утверждены изменения в главный финансовый документ - в «Закон о республиканском бюджете на 2024 и плановый период до 2026 –того года». Проект был представлен профильным министром, и.о. заместителя председателя Правительства Калмыкии Очиром Шургучеевым. С учетом поправок доходная часть ресбюджета в текущем году увеличена на чуть более 1млрд. 800 млн руб. Объем безвозмездных поступлений увеличился за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, Фонда развития территорий и поступлений из Фонда президентских грантов.

Также утверждены поправки в «Закон о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Калмыкии» на 2024 и на период до 2026 года» и еще в ряд действующих Законов Республики о налогообложении. Поддержали парламентарии и законодательную инициативу экс-депутата ныне сенатора Российской Федерации Бориса Хачирова об учреждении нового государственного праздника – День калмыцкого языка и национальной письменности, являющиеся достоянием и историко-культурным наследием народа.