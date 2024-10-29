1 ноября – День судебного пристава

В преддверии профессионального праздника сотрудники Управления федеральной службы судебных приставов Калмыкии провели по доброй традиции акцию по сдачи крови и ее компонентов. Они на протяжении многих лет активно пропагандируют донорское движение и не собираются забывать эту традицию.

Профессиональный праздник судебных приставов основан в сентябре 2009 года. С того времени он отмечается ежегодно.

Дата, 1 ноября, выбрана не случайно. 19 октября 1865 года - 1 ноября по новому стилю, Александр II подписал документ о введении в действие Судебных уставов, в нем подробно закреплялась роль приставов в стране. Служба судебных приставов, как подчеркивают всегда, важная часть государственного аппарата.

Фото: УФССП России по Республике Калмыкия