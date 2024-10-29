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31 октября, 12:10
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Чувство вины перед работодателем за решение уволиться испытывает каждый пятый житель Калмыкии

Чувство вины перед работодателем за решение уволиться испытывает каждый пятый житель Калмыкии

Такие данные приводит один из сервисов по поиску работы. В опросе приняли участие экономически активные горожане Калмыкии. 72% не испытывают чувства вины перед работодателем за свое решение уволится по собственному желанию. 19% рассказали о том, что им было неловко перед работодателем за желание покинуть компанию. Подобными воспоминаниями женщины делились чаще мужчин (26 и 13% соответственно).

Среди тех, для кого решение покинуть компанию чаще сопряжено с переживаниями, — педагогические работники, младший медицинский персонал и продавцы.

Опрос был проведен с 18 по 30 октября. Количество респондентов не указывается.

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