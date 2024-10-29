Чувство вины перед работодателем за решение уволиться испытывает каждый пятый житель Калмыкии

Такие данные приводит один из сервисов по поиску работы. В опросе приняли участие экономически активные горожане Калмыкии. 72% не испытывают чувства вины перед работодателем за свое решение уволится по собственному желанию. 19% рассказали о том, что им было неловко перед работодателем за желание покинуть компанию. Подобными воспоминаниями женщины делились чаще мужчин (26 и 13% соответственно).

Среди тех, для кого решение покинуть компанию чаще сопряжено с переживаниями, — педагогические работники, младший медицинский персонал и продавцы.

Опрос был проведен с 18 по 30 октября. Количество респондентов не указывается.