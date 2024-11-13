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15 ноября, 07:05
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Команда деканов КГУ в Санкт-Петербурге познакомилась с актуальными проблемами управленческой практики.

Команда деканов КГУ в Санкт-Петербурге познакомилась с актуальными проблемами управленческой практики.

На курсах повышения квалификации подготовки руководителей, организованных Кочубей-центром Санкт-Петербурга, деканы в течении трех дней прослушали лекции, посвященные созданию сообщества лидеров, которые понимают, что эффективнее действовать силой убеждения, а не принуждения. Изменения неизбежны, и важно научить сотрудников действовать в этих условиях, не тратя усилий на сопротивление, а разработка новых продуктов - это залог успеха.

Во время обучения слушатели узнали, как эффективно решать проблемы командных коммуникаций на факультете и в системе горизонтальных связей с другими подразделениями, как получить работающие практики повышения вовлеченности, лояльности сотрудников и многое другое.

Полученные знания помогут в работе с командой факультетов и позволят эффективно управлять изменениями

Фото: КалмГУ

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