Команда деканов КГУ в Санкт-Петербурге познакомилась с актуальными проблемами управленческой практики.

На курсах повышения квалификации подготовки руководителей, организованных Кочубей-центром Санкт-Петербурга, деканы в течении трех дней прослушали лекции, посвященные созданию сообщества лидеров, которые понимают, что эффективнее действовать силой убеждения, а не принуждения. Изменения неизбежны, и важно научить сотрудников действовать в этих условиях, не тратя усилий на сопротивление, а разработка новых продуктов - это залог успеха.

Во время обучения слушатели узнали, как эффективно решать проблемы командных коммуникаций на факультете и в системе горизонтальных связей с другими подразделениями, как получить работающие практики повышения вовлеченности, лояльности сотрудников и многое другое.

Полученные знания помогут в работе с командой факультетов и позволят эффективно управлять изменениями

Фото: КалмГУ