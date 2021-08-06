Бату Хасиков поздравил работников образования и ветеранов педагогического труда с профессиональным праздником

"Одной из самых уважаемых и ответственных считается работа педагога. Для детей учитель является значимой фигурой, обучающей не только школьным премудростям, но и жизненным. Хороший наставник может найти подход к каждому ребёнку, увлечь своим предметом, научить уважать себя и других людей.

В Калмыкии живут и работают замечательные педагоги – влюбленные в свою профессию, верные долгу. Вы вкладываете в своих учеников знания, любовь к Родине, настраиваете на созидание и вдохновляете их. От вашей работы зависит будущее нашей республики, кто здесь будет жить и как относиться к своей родной земле. Благодаря учителям мы постигаем жизнь, находим свое предназначение.

Особой признательности заслуживают ветераны педагогического труда, которые не только внесли огромный вклад в дело воспитания и образования современного поколения, но и передали свой бесценный опыт и знания нынешним педагогам – достойным продолжателям традиций этой благородной профессии.

Дорогие учителя! Спасибо вам за подвижнический труд, энтузиазм, терпение, мудрость и беззаветную любовь к детям!

Желаю вам крепкого здоровья, творческого вдохновения, благодарных и целеустремленных учеников!" - говорится в поздравлении Главы Калмыкии Бату Хасикова