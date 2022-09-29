Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года. Закон об увеличении МРОТ подписал Президент Владимир Путин. Ранее документ был принят ГосДумой и одобрен Советом Федерации.
На сегодняшний день МРОТ составляет 15 279 рублей. Таким образом, он вырастет на 6,3%. Глава государства отметил необходимость и дальше увеличивать МРОТ темпами выше инфляции и средних темпов роста зарплат.
20 декабря, 09:41
16 242 рубля – именно столько составит минимальный размер оплаты труда для жителей Калмыкии
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