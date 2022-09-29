16 242 рубля – именно столько составит минимальный размер оплаты труда для жителей Калмыкии

Изменения вступят в силу с 1 января 2023 года. Закон об увеличении МРОТ подписал Президент Владимир Путин. Ранее документ был принят ГосДумой и одобрен Советом Федерации.



На сегодняшний день МРОТ составляет 15 279 рублей. Таким образом, он вырастет на 6,3%. Глава государства отметил необходимость и дальше увеличивать МРОТ темпами выше инфляции и средних темпов роста зарплат.