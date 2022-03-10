Сегодня профессиональный праздник отмечают работники следственных подразделений в системе МВД

Об итогах деятельности за прошедший год рассказали на брифинге представители Следственного отдела правоохранительного ведомства республики. В производстве находилось более 600 уголовных дел. Все они были доведены до суда, а виновные привлечены к ответственности. Возмещение причинённого материального ущерба в результате противоправных деяний, пожалуй, одно из самых важных направлений, подчеркивает замминистра – начальник Следственного отдела МВД по Калмыкии Михаил Турыгин. Более 80 миллионов рублей – общая сумма ущерба, оцененная судом за прошлый - 2021 год.

Сегодня сотрудники успешно расследуют преступления, совершаемые в составе организованных преступных групп в сфере долевого строительства, сбыта фальшивых банкнот, а также контрабанды наркотических средств, мошенничества и дистанционных краж с использованием сотовой связи и сети интернет. Положительная динамика наблюдается практически по всем направлениям. А потому, по итогам года отмечают и поощряют лучшие подразделения и сотрудников, среди которых немало молодых, ответственных за порученное дело.

Поздравил работников следственных органов МВД России и Глава республики. Он отметил: "Ваша служба была и остается ответственной и сложной, где вы проявляете лучшие качества: верность долгу, решительность и честность. Ваш труд важен и значим для каждого жителя страны," - заключил Бату Хасиков.