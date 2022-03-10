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6 апреля, 17:06
НовостиБизнесЭкономика

Министерство экономики и торговли Калмыкии начинает работу по созданию общего территориального бренда

Министерство экономики и торговли Калмыкии начинает работу по созданию общего территориального бренда

Это позволит поднять имидж и узнаваемость продукции и услуг, произведенных в регионе. По мнению Главы Калмыкии Бату Хасикова, республика постепенно реализует потенциал в сфере туризма. Это хорошее основание для создания бренда.

С 11 по 14 апреля пройдет ряд мероприятий для предпринимателей в форме круглых столов. Они объединят туристическую отрасль, сферу услуг, ресторанный бизнес, представителей народно-художественного промысла.

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