Сегодня - последний день зимних сборов наших спортсменок в Краснодаре

Они организованы для девочек от 13 до 16 лет. Калмыкию представляют воспитанницы Республиканской школы олимпийского резерва по боксу имени Балзанова: Вероника Скворцова, Карина Басанова, Анастасия Мельникова, Виктория Цавкилова и Энкира Муцаганова.



Всего в сборах принимает участие около 60 спортсменок Южного Федерального округа, а также Армении и Белоруссии. Тренировки проходят под руководством главного тренера сборной ЮФО по боксу Казима Халилова.