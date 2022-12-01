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12 января, 09:59
Новости

Сегодня - последний день зимних сборов наших спортсменок в Краснодаре

Сегодня - последний день зимних сборов наших спортсменок в Краснодаре

Они организованы для девочек от 13 до 16 лет. Калмыкию представляют воспитанницы Республиканской школы олимпийского резерва по боксу имени Балзанова: Вероника Скворцова, Карина Басанова, Анастасия Мельникова, Виктория Цавкилова и Энкира Муцаганова.

Всего в сборах принимает участие около 60 спортсменок Южного Федерального округа, а также Армении и Белоруссии. Тренировки проходят под руководством главного тренера сборной ЮФО по боксу Казима Халилова.

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