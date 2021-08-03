Сегодня профессиональный праздник отмечают оториноларингологи

В России эта отрасль медицины стала самостоятельной в середине XVIII века, когда сформировались представления об анатомии и физиологии уха, горла и носа. Эти органы тоже страдают из-за коронавируса. Так что, в период пандемии такие специалисты особенно востребованы. Почему же при коронавирусе исчезают обоняние и притупляются вкусовые рецепторы, а после – меняются, выясняла наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

Промыть нос или удалить ушную пробку – это далеко не всё, чем занимаются отоларингологи, говорит Отличник здравоохранения России, Галина Бакаева. Во время эпидемии коронавируса работы стало больше. Сегодня в отделении Ресбольницы имени Жемчуева лечатся 13 пациентов. Переболевшие COVID-19 жалуются на тугоухость и отсутствие обоняния.

По словам медика, коронавирус, во многом, сродни простуде: нос заложен, тяжело дышится. После тяжело перенесенной болезни в больницу попала и 60-летняя Белке Харцхаева. Инфекция вызвала проблемы со слухом, а, в последствии, привела к тугоухости. Теперь в числе обязательных ежедневных процедур – массаж барабанной перепонки. Потому, невзирая на профессиональный праздник, на страже здоровья и благополучия своих пациентов отоларинголог Галина Бакаева, единственный в Калмыкии врач-фониатр.

Узкий специалист широкого профиля – именно так называют оториноларингологов. Почти полвека назад в профессию пришла и лор-врач Эльза Доржинова. Гнойные осложнения, отиты, риносинуситы, таких пациентов она оперирует уже более 40 лет. В последнее время хирургическое вмешательство дается сложнее, говорит доктор. Устарело эндоскопическое оборудование, нет микроскопов, еще в работе и операционное кресло 60-х годов.

В Калмыкии всего 29 отоларингологов. Шестеро из них трудятся в Ресбольнице имени Жемчуева.

1 октября в полную силу заработает и профильное отделение Республиканской детской больницы. Там на страже здоровья малышей - два лор - врача.