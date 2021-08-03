29 сентября, 09:52
 12 °C
84,68
72,51
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
29 сентября, 12:43
НовостиКультура

Маленьких зрителей республики ждёт большая премьера

Маленьких зрителей республики ждёт большая премьера

Национальный оркестр Калмыкии начинает большую подготовительную работу вместе с Государственным театром кукол Калмыкии “Джангар” для самых юных зрителей. 

 «Сказки для детей» - так называется проект двух творческих коллективов.

По словам Заслуженного деятеля искусств Калмыкии Савра Катаева идея поставить музыкальный спектакль для детей возникла уже давно, однако, из-за ковидных ограничений артисты никак не могли претворить его в жизнь. А сейчас, с появлением в нашей республике такого замечательного госучреждения, как Театр кукол - воплощение идеи становится намного реальнее

Автор инициативы - главный режиссер Калмыцкого театра кукол Алексей Сарангов, благодаря ему постановки калмыцких сказок будут идти в сопровождении живой музыки. 

Творческая группа планирует реализовывать данную программу и среди студенчества республики в рамках «Пушкинской карты».

 

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия