Маленьких зрителей республики ждёт большая премьера

Национальный оркестр Калмыкии начинает большую подготовительную работу вместе с Государственным театром кукол Калмыкии “Джангар” для самых юных зрителей.

«Сказки для детей» - так называется проект двух творческих коллективов.

По словам Заслуженного деятеля искусств Калмыкии Савра Катаева идея поставить музыкальный спектакль для детей возникла уже давно, однако, из-за ковидных ограничений артисты никак не могли претворить его в жизнь. А сейчас, с появлением в нашей республике такого замечательного госучреждения, как Театр кукол - воплощение идеи становится намного реальнее

Автор инициативы - главный режиссер Калмыцкого театра кукол Алексей Сарангов, благодаря ему постановки калмыцких сказок будут идти в сопровождении живой музыки.

Творческая группа планирует реализовывать данную программу и среди студенчества республики в рамках «Пушкинской карты».