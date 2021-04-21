Сегодня профессиональный праздник отмечают фармацевты и провизоры

В период пандемии главными помощниками жителей республики, помимо врачей, стали фармацевты. Сегодня они впервые отмечают профессиональный праздник, учрежденный Председателем Правительства России Михаилом Мишустиным.

19 мая в 1581 году при дворе Ивана IV была открыта первая аптека. Так что, провизоры и сейчас остаются невидимыми героями, которые также стоят на страже нашего здоровья.

Элистинка Валентина Зулаева часто покупает лекарства для своей тёти по льготным рецептам. И всегда знает, что в аптеке её внимательно выслушают и помогут.

В структуре Аптечного управления Калмыкии трудятся, в общей сложности, около 60 человек. А 39 из них имеют высочайший уровень профессиональной подготовки. И, как отмечают пациенты, внимательно и серьёзно относятся к каждому. Издавна людей, которые занимались изготовлением и продажей лекарственных средств, называли аптекарями. Сейчас этим занимаются, а также консультируют покупателей по препаратам, подбирают аналоги, а также производят их по рецепту врача, провизоры и фармацевты. Они знают всё о химических свойствах, составах, нормах отпуска, правилах применения лекарств и их дозировках.

В структуру Аптечного управления, функционирующего в системе Минздрава Калмыкии с 2016 года, входит 13 аптек в районах, 1- в Элисте, 6 аптечных пунктов, 1 оптовый склад. Свою главную задачу – своевременную лекарственную помощь нуждающимся - несмотря на непростые, подчас, условия работы, они выполняют всегда. Важнейшим в их работе является соблюдение всех условий хранения и реализации препаратов. Таблеток, капель, вакцин, сывороток, смесей. А в период пандемии работники отрасли трудятся в особом режиме.

Сами же фармацевты, встречая каждого из нас в аптеке, понимают свою особую миссию. И на вопрос: «О чём мечтаете?» – дают уверенный ответ.

«Чтобы не болели люди, а больше приходили для профилактики».

Теперь у представителей столь важной профессии есть собственный праздник - 19 мая.