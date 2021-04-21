Общественная палата Калмыкии продолжает встречи с руководителями ведомств

В этот раз вопросы адресовали министру экономики и торговли Дмитрию Троицкому. Ключевые касались развития инвестиционной деятельности, господдержка малого и среднего предпринимательства. Сейчас важной представляется мера по субсидированию части затрат на электроэнергию.

Финансовая помощь также будет оказана самозанятым гражданам. Ведомство заинтересовано в развитии и этого направления: разработан отдельный проект. Современная законодательная база, налоговые преференции, льготные займы – во многом, способствовали развитию бизнеса. В конечном итоге – Калмыкия значительно улучшила позиции в инвестиционном рейтинге активности регионов.