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19 мая, 20:51
НовостиОбществоЭкономика

Общественная палата Калмыкии продолжает встречи с руководителями ведомств

Общественная палата Калмыкии продолжает встречи с руководителями ведомств

В этот раз вопросы адресовали министру экономики и торговли Дмитрию Троицкому.  Ключевые касались развития инвестиционной деятельности, господдержка малого и среднего предпринимательства. Сейчас важной представляется мера по субсидированию части затрат на электроэнергию.

Финансовая помощь также будет оказана самозанятым гражданам. Ведомство заинтересовано в развитии и этого направления: разработан отдельный проект. Современная законодательная база, налоговые преференции, льготные займы – во многом, способствовали развитию бизнеса. В конечном итоге – Калмыкия значительно улучшила позиции в инвестиционном рейтинге активности регионов.

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