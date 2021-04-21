По требованию прокуратуры начаты мелиоративные работы в целях предотвращения пересыхания озера Сарпа

Водоем находится вблизи поселка Цаган-Нур и является конечным приемником коллекторно-дренажных вод с рисовых чеков, поступающих через Сарпинскую оросительно-обводнительную систему.

Вокруг – только пожухлый камыш. Местные жители несколько лет бьются за осуществление беспрепятственного пропуска воды в озеро.

Из-за неудовлетворительного состояния дренажной системы вода через Волго-Донской канал в озеро Сарпа, практически, не поступает. Сегодня водоем больше похож на пустыню. Земля полопалась, по дну можно идти пешком. А когда-то, по словам старожилов, здесь водились десятки видов рыбы.

Водоем кормил не только Калмыкию, но и соседнюю Волгоградскую область, вспоминает 83-летний Михаил Эрдниев. В зарослях по берегам обитали водоплавающие птицы, можно было встретить болотных черепах и даже розовых пеликанов.

Чтобы избежать дальнейшей потери воды, местные жители обратились к Главе Калмыкии, профильному министру, в прокуратуру. В адрес руководства Регионального управления мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения внесено представление об устранении нарушений Федерального законодательства. В итоге - Сарпинский филиал учреждения должен произвести расчистку гидротехнического сооружения.

В управлении ведомства поясняют: уменьшение подачи воды связано с сокращением федерального финансирования для Калмыкии с водозабора Светлоярского филиала Управления Волгоградмелиоводхоз. Поэтому пополнение водоема с марта по сентябрь возможно только сбросной водой с рисовых чеков.

Помимо воды с рисовых чеков с 4 хозяйств, озеро пополняется и за счет осадков весной и осенью. Но, учитывая сокращение посевной площади и многолетнюю засуху, не удалось избежать обмеления.

С недавних пор вода стала понемногу возвращаться в каналы. «Озеро нуждается в обводнении и внимании местных властей», говорит житель поселка Цаган-Нур Борис Даваев.

Очистка гидротехнического сооружения – первый шаг на пути к возможному возрождению озера.